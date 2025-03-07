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Кончита Мартинес — о работе с Миррой Андреевой: она как губка впитывает информацию

Кончита Мартинес — о работе с Миррой Андреевой: она как губка впитывает информацию
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Победительница одного турнира «Большого шлема» тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес поделилась мнением о работе со своей подопечной.

«Это здорово, когда ты тренируешь кого-то и работаешь над определёнными вещами, видишь все улучшения. Ты говоришь ей, что нужно делать в матче, и она делает, и это работает. Это очень приятно. И именно поэтому стоит работать с ней. Я вижу, что она как губка впитывает информацию и работает над вещами», — приводит слова Мартинес пресс-служба Индиан-Уэллса.

9 марта Мирра Андреева сразится с 70-й ракеткой мира французской теннисисткой Варварой Грачёвой во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который проходит с 5 по 16 марта. В основной сетке сыграют 11 российских теннисисток.

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