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Кирьос: трудно не думать о том, как хорошо я играл до травмы

Кирьос: трудно не думать о том, как хорошо я играл до травмы
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о неудачном моменте карьеры после раннего вылета с турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге австралиец уступил со счётом 6:7 (7:9), 0:3 нидерландскому спортсмену Ботику ван де Зандсхулпу.

«У меня был потрясающий сезон, я буквально стучался в дверь ТБШ, а потом тебя тянут назад. У меня буквально нет рейтинга, я выбыл на полтора года и сейчас пытаюсь вернуться. Мне трудно не думать о том, как хорошо я играл, понимаете, тогда», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

Отметим, что во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Ботик ван де Зандсхулп встретится с седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии.

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