Новак Джокович объяснил, почему покидал Доху, сильно хромая в аэропорту

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал видео, на котором он покидал Доху, сильно хромая в аэропорту

«Да, я видел то видео. Там, кстати, было кое-что совершенно другое – не травма. Травма уже позади. Надеюсь. У меня не было никаких проблем перед турниром в Дохе, и после турнира всё было в полном порядке. Как и во время подготовки к Индиан-Уэллс.

Было неловко смотреть это – я хромал, потому что очень сильно ударил себя по голени. Было очень рано – четыре или пять утра. Просто случайно себя ударил – а люди связали это с травмой и подумали, что у меня проблемы», – сказал Джокович на пресс-конференции.

На турнире ATP-500 в Дохе Новак Джокович выступал в одиночном и парном разряде. На старте турнира серб проиграл итальянцу Маттео Берреттини в первом круге. Встреча завершилась со счётом 6:7, 2:6.

В парном разряде Джокович и испанец Фернандо Вердаско уступили дуэту Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.