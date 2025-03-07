Янник Синнер поужинал с Домиником Тимом в Монте-Карло

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поужинал с чемпионом US Open — 2020 австрийцем Домиником Тимом в Монте-Карло. С ними были брат Тима Мориц и бизнесмен Стефан Герцог.

Фото: Из личного архива Стефана Герцога

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Таким образом, итальянец пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.

31-летний Тим завершил карьеру в октябре 2024 года на домашнем турнире в Вене. Доминик Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020). Всего австриец выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.