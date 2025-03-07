Циципас: всегда ходите с рюкзаком. Люди подумают, что у вас есть цель

Финалист двух турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас шуточно высказался о людях, которые носят рюкзаки.

«Лайфхак: всегда ходите с рюкзаком. Люди подумают, что у вас есть цель», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров «Большого шлема». 1 марта греческий теннисист одержал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернулся в топ-10 мирового рейтинга. Далее Циципас выступит на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).