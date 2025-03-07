Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас: всегда ходите с рюкзаком. Люди подумают, что у вас есть цель

Циципас: всегда ходите с рюкзаком. Люди подумают, что у вас есть цель
Комментарии

Финалист двух турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас шуточно высказался о людях, которые носят рюкзаки.

«Лайфхак: всегда ходите с рюкзаком. Люди подумают, что у вас есть цель», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров «Большого шлема». 1 марта греческий теннисист одержал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернулся в топ-10 мирового рейтинга. Далее Циципас выступит на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Материалы по теме
Жеребьёвка Индиан-Уэллса: Медведев и Алькарас — в разных половинах, сложная сетка Мирры
Жеребьёвка Индиан-Уэллса: Медведев и Алькарас — в разных половинах, сложная сетка Мирры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android