Новак Джокович поделился мыслями о сотрудничестве с Энди Марреем

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович положительно высказался о дальнейшем сотрудничестве с британцем Энди Марреем.

«Мне нравится сотрудничество с Марреем. Думаю, в Австралии я показал свой лучший теннис со времён Олимпиады, и в этом, безусловно, есть заслуга моей работы с Энди», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Энди Маррей находится в США, чтобы в роли тренера сопроводить 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича на турнирах серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.

В ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. После турнира Новак заявил, что их сотрудничество с британцем будет продлено на «неопределённый срок».