Петрова назвала игроков, которые могут обыграть Даниила Медведева в Индиан-Уэллсе

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова поделилась ожиданиями от игры Даниила Медведева на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

«Медведев может дойти до четвертьфинала, где ему уже будет сложно. Там потенциально мощный русскоговорящий австралиец Алексей Попырин, теннис которого подходит для быстрых кортов: мощная подача, выход к сетке, завершение с лета, отличный удар справа. А ещё это может быть и четвёртый сеяный Каспер Рууд, которого тоже не стоит недооценивать», — приводит слова Петровой ТАСС.

На старте турнира Медведев встретится с представителем Китая Бу Юньчаокэтэ, который в матче первого круга со счётом 7:5, 6:4 обыграл американца Нишеша Басаваредди. Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.