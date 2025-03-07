Эмма Радукану заявила, что поражение в Индиан-Уэллсе не связано с инцидентом со сталкером

Чемпионка US Open — 2021, 55-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что поражение в матче первого круга на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) не связано с инцидентом со сталкером.
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«Сегодня я совсем не думала о произошедшем в Дубае. Дело в том, что соперница очень хорошо сыграла в данных условиях, хотя здесь очень неудобный ветер. Мне просто следует преодолевать все возникающие на пути препятствия и продолжать идти вперёд», — сказала Радукану на пресс-конференции.
Напомним, Радукану не смогла сдержать слёз по ходу матча первого круга на турнире в Дубае. Выяснилось, что перед матчем неизвестный мужчина подошёл к Радукану на публике, передал ей некую записку, сфотографировал её и продемонстрировал поведение, которое «обеспокоило теннисистку».
- 7 марта 2025
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