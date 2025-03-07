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Эмма Радукану заявила, что поражение в Индиан-Уэллсе не связано с инцидентом со сталкером

Эмма Радукану заявила, что поражение в Индиан-Уэллсе не связано с инцидентом со сталкером
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Чемпионка US Open — 2021, 55-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что поражение в матче первого круга на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) не связано с инцидентом со сталкером.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
07 марта 2025, пятница. 00:35 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима

«Сегодня я совсем не думала о произошедшем в Дубае. Дело в том, что соперница очень хорошо сыграла в данных условиях, хотя здесь очень неудобный ветер. Мне просто следует преодолевать все возникающие на пути препятствия и продолжать идти вперёд», — сказала Радукану на пресс-конференции.

Напомним, Радукану не смогла сдержать слёз по ходу матча первого круга на турнире в Дубае. Выяснилось, что перед матчем неизвестный мужчина подошёл к Радукану на публике, передал ей некую записку, сфотографировал её и продемонстрировал поведение, которое «обеспокоило теннисистку».

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