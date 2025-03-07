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«Суперкруто, что он со мной заговорил». Фонсека — о встрече с Джоковичем

«Суперкруто, что он со мной заговорил». Фонсека — о встрече с Джоковичем
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80-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о неожиданной встрече с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я встретил Новака, когда уходил с корта, на котором тренировался после матча. Он как раз пришёл туда. Спросил, выиграл ли я. Я ответил, что выиграл. Тогда он меня поздравил. Суперкруто, что он со мной заговорил», — сказал Фонсека на пресс-конференции.

В матче первого круга Фонсека (WC) со счётом 6:2, 1:6, 6:3 обыграл британца Джейкоба Фирнли, занимающего 81-ю строчку рейтинга ATP.

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