«Суперкруто, что он со мной заговорил». Фонсека — о встрече с Джоковичем

80-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о неожиданной встрече с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я встретил Новака, когда уходил с корта, на котором тренировался после матча. Он как раз пришёл туда. Спросил, выиграл ли я. Я ответил, что выиграл. Тогда он меня поздравил. Суперкруто, что он со мной заговорил», — сказал Фонсека на пресс-конференции.

В матче первого круга Фонсека (WC) со счётом 6:2, 1:6, 6:3 обыграл британца Джейкоба Фирнли, занимающего 81-ю строчку рейтинга ATP.