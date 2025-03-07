«Фантастическая новость». Бенчич — о фонде поддержки материнства WTA

Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, 58-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась о программе материнства, которую представила Женская теннисная ассоциация (WTA) при поддержке Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF).

«Это фантастическая новость. Она смягчает принятие решения. Для теннисисток среднего и низкого уровней ключевым моментом является гарантированный доход во время их отсутствия на соревнованиях. Я думаю, что теннис может стать показателем для других видов спорта в этом отношении», — сказала Бенчич на пресс-конференции.

Игроки WTA впервые получат оплачиваемый декретный отпуск до 12 месяцев, доступ к грантам на лечение бесплодия для создания семьи, а также другие преимущества.