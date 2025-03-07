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Петрова назвала российскую теннисистку, которая может побороться за титул в Индиан-Уэллсе

Петрова назвала российскую теннисистку, которая может побороться за титул в Индиан-Уэллсе
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова оценила перспективы российских теннисисток на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«По сетке девушек сложно сказать, кто из наших пройдёт далеко. Думаю, что это будет та теннисистка, о которой меньше всего говорят и меньше всего возлагают надежд. У Мирры Андреевой сетка очень непростая, ей с первых матчей надо показывать свой лучший теннис. А кому история с высотой и быстрым теннисом могла бы подойти, так это Диане Шнайдер», — приводит слова Петровой ТАСС.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.

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