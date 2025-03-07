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«Его вообще не должны отстранять». Лопес — о деле Синнера

«Его вообще не должны отстранять». Лопес — о деле Синнера
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Бывший испанский теннисист Фелисьяно Лопес высказался об отстранении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«С самого начала я говорил, что не считаю его виновным. Он доказал, что в положительном результате нет его вины. Не понимаю, почему он должен выбыть на три месяца. Я могу понять людей, которые говорят, что именно он несёт наибольшую ответственность за свою карьеру, но мне кажется, что если игрок никого не обманывал, чтобы улучшить результаты, то его вообще не должны отстранять. Таково моё мнение. Считаю, что чем раньше он вернётся, тем лучше», — приводит слова Лопеса Marca.

Напомним, Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Первая ракетка мира пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде.

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