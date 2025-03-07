Томми Пол уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго раунда он обыграл соотечественника Тристана Бойера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Пол три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Его соперник выполнил один эйс при трёх двойных ошибках и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Томми Пол сыграет с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия).