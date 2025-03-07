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Томми Пол уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Томми Пол уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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11-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго раунда он обыграл соотечественника Тристана Бойера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2025, пятница. 22:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Тристан Бойер
США
Тристан Бойер
Т. Бойер

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Пол три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Его соперник выполнил один эйс при трёх двойных ошибках и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Томми Пол сыграет с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия).

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