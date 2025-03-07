Пол вышел на второе место по победам на «Мастерсах» среди действующих американских игроков

11-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол одержал 49-ю победу в матчах турниров категории «Мастерс». Он стал вторым среди действующих игроков из США по данному показателю. Первое место занимает четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц (74).

Сегодня, 7 марта, Пол вышел в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга он обыграл соотечественника Тристана Бойера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Томми Пол сыграет с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия). Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.