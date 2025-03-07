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Пол вышел на второе место по победам на «Мастерсах» среди действующих американских игроков

Пол вышел на второе место по победам на «Мастерсах» среди действующих американских игроков
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11-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол одержал 49-ю победу в матчах турниров категории «Мастерс». Он стал вторым среди действующих игроков из США по данному показателю. Первое место занимает четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц (74).

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2025, пятница. 22:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Тристан Бойер
США
Тристан Бойер
Т. Бойер

Сегодня, 7 марта, Пол вышел в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга он обыграл соотечественника Тристана Бойера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Томми Пол сыграет с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия). Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

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