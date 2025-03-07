Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Ламенс

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA-100 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге она обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Рыбакина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ламенс четыре эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Далее Елена Рыбакина встретится с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Кэти Бултер (Великобритания).