Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Ламенс
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA-100 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге она обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс со счётом 6:3, 6:3.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2025, пятница. 22:10 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Рыбакина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ламенс четыре эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Далее Елена Рыбакина встретится с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Кэти Бултер (Великобритания).
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