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Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Ламенс

Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Ламенс
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA-100 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге она обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс со счётом 6:3, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2025, пятница. 22:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Сюзан Ламенс
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Рыбакина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ламенс четыре эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Далее Елена Рыбакина встретится с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Кэти Бултер (Великобритания).

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