Анастасия Потапова посетила матч Таллона Грикспора с Александром Зверевым
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34-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова посетила матч второго круга турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) между Таллоном Грикспором из Нидерландов и представителем Германии Александром Зверевым.
Фото: кадр из трансляции
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2025, пятница. 22:10 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|3
|
|7 7
|3
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Ранее российская теннисистка была замечена на встрече второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) между Таллоном Грикспором и французом Уго Умбером. Потапова поддерживала нидерландца аплодисментами.
Напомним, Анастасия Потапова меньше года состояла в браке с казахстанским теннисистом Александром Шевченко. Они поженились в декабре 2023-го, а в ноябре 2024-го Анастасия сообщила о разводе.
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