Анастасия Потапова посетила матч Таллона Грикспора с Александром Зверевым

34-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова посетила матч второго круга турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) между Таллоном Грикспором из Нидерландов и представителем Германии Александром Зверевым.

Фото: кадр из трансляции

Ранее российская теннисистка была замечена на встрече второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) между Таллоном Грикспором и французом Уго Умбером. Потапова поддерживала нидерландца аплодисментами.

Напомним, Анастасия Потапова меньше года состояла в браке с казахстанским теннисистом Александром Шевченко. Они поженились в декабре 2023-го, а в ноябре 2024-го Анастасия сообщила о разводе.