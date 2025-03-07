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Анастасия Потапова посетила матч Таллона Грикспора с Александром Зверевым

Анастасия Потапова посетила матч Таллона Грикспора с Александром Зверевым
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34-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова посетила матч второго круга турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) между Таллоном Грикспором из Нидерландов и представителем Германии Александром Зверевым.

Фото: кадр из трансляции

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2025, пятница. 22:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 3
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Ранее российская теннисистка была замечена на встрече второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) между Таллоном Грикспором и французом Уго Умбером. Потапова поддерживала нидерландца аплодисментами.

Напомним, Анастасия Потапова меньше года состояла в браке с казахстанским теннисистом Александром Шевченко. Они поженились в декабре 2023-го, а в ноябре 2024-го Анастасия сообщила о разводе.

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