Елена Рыбакина ответила, чувствует ли она, что в Индиан-Уэллсе защищает титул 2023 года

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) ответила, чувствует ли она, что защищает свой титул 2023 года.

— Чувствуете ли вы, что защищаете свой титул 2023 года?

— Я просто счастлива быть здесь. Жаль было пропускать прошлый год. Очень рада и счастлива быть здесь. Спасибо всем, кто пришёл и поддерживал меня, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Напомним, Елена Рыбакина стала победительницей Индиан-Уэллса-2023. В 2024 году теннисистка снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

В этом сезоне Рыбакина во втором круге обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс со счётом 6:3, 6:3. Далее Елена встретится с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Кэти Бултер (Великобритания).