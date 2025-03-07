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Елена Рыбакина ответила, чувствует ли она, что в Индиан-Уэллсе защищает титул 2023 года

Елена Рыбакина ответила, чувствует ли она, что в Индиан-Уэллсе защищает титул 2023 года
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) ответила, чувствует ли она, что защищает свой титул 2023 года.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2025, пятница. 22:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Сюзан Ламенс
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс

— Чувствуете ли вы, что защищаете свой титул 2023 года?
— Я просто счастлива быть здесь. Жаль было пропускать прошлый год. Очень рада и счастлива быть здесь. Спасибо всем, кто пришёл и поддерживал меня, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Напомним, Елена Рыбакина стала победительницей Индиан-Уэллса-2023. В 2024 году теннисистка снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

В этом сезоне Рыбакина во втором круге обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс со счётом 6:3, 6:3. Далее Елена встретится с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Кэти Бултер (Великобритания).

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