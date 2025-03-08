Определилась соперница Елены Рыбакиной в третьем круге Индиан-Уэллса

38-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге она обыграла 74-ю ракетку мира из Румынии Ирину Бегу со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Бултер два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Бегу один эйс, семь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В третьем круге соревнований Кэти Бултер встретится с седьмой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, которая во втором круге оказалась сильнее Сюзан Ламенс из Нидерландов (6:3, 6:3).