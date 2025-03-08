Определилась соперница Елены Рыбакиной в третьем круге Индиан-Уэллса
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38-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге она обыграла 74-ю ракетку мира из Румынии Ирину Бегу со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:0.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2025, пятница. 22:10 МСК
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
1 : 2
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|6
|6
Кэти Бултер
К. Бултер
Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Бултер два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Бегу один эйс, семь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
В третьем круге соревнований Кэти Бултер встретится с седьмой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, которая во втором круге оказалась сильнее Сюзан Ламенс из Нидерландов (6:3, 6:3).
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