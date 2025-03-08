Зверев неожиданно проиграл Грикспору во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Во втором раунде он неожиданно уступил представителю Нидерландов Таллону Грикспору. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 7:6 в пользу Грикспора.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2025, пятница. 22:10 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|6 4
|
|7 7
|7 7
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Поединок продолжался 3 часа 7 минут. За это время Грикспор выполнил 10 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Зверева шесть эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Грикспор сыграет с Джованни Мпетчи Перрикаром из Франции. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.
Комментарии
- 8 марта 2025
-
01:48
-
01:20
-
00:50
-
00:04
- 7 марта 2025
-
23:56
-
23:52
-
23:39
-
23:38
-
23:25
-
22:55
-
22:31
-
21:56
-
21:44
-
21:19
-
19:52
-
19:46
-
19:36
-
19:21
-
18:31
-
17:58
-
17:57
-
17:00
-
16:38
-
16:00
-
15:27
-
14:53
-
13:15
-
12:25
-
12:18
-
11:57
-
11:40
-
11:15
-
10:44
-
10:30
-
10:10