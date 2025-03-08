Зверев неожиданно проиграл Грикспору во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Во втором раунде он неожиданно уступил представителю Нидерландов Таллону Грикспору. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 7:6 в пользу Грикспора.

Поединок продолжался 3 часа 7 минут. За это время Грикспор выполнил 10 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Зверева шесть эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Грикспор сыграет с Джованни Мпетчи Перрикаром из Франции. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.