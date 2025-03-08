Юлия Путинцева проиграла Катержине Синяковой во втором круге WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 20-й ракеткой мира Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан (21-й посев на турнире), и 59-й в мировом рейтинге Катержиной Синяковой из Чехии. Встреча закончилась победой Синяковой в двух партиях — 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Путинцева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из семи брейк-пойнтов. Синякова выполнила два эйса при пяти двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из 15 заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Катержина Синякова сыграет с 15-й ракеткой мира и 15-й сеяной Каролиной Муховой из Чехии.

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