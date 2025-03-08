Ястремская обыграла Жабер и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Ястремская обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:3, 6:1.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 01:05 МСК
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|1
|
|6
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках Ястремская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8 заработанных. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнтов из 8 заработанных.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.
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