Анна Калинская проиграла Алисии Паркс в первом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и 61-й в мировом рейтинге Алисией Паркс из США. Встреча закончилась победой Паркс в двух сетах — 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Калинская один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из шести брейк-пойнтов. Паркс выполнила четыре эйса при трёх двойных ошибках и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из 11 заработанных.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Алисия Паркс сыграет с 13-й ракеткой мира и 13-й сеяной российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

Видео: Анна Калинская совершенствует работу ног