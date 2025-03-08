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Алисия Паркс — Анна Калинская, результат матча 8 марта 2025, счет 2:0 (6:4, 6:3), 1-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Анна Калинская проиграла Алисии Паркс в первом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
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В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и 61-й в мировом рейтинге Алисией Паркс из США. Встреча закончилась победой Паркс в двух сетах — 6:4, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
08 марта 2025, суббота. 01:40 МСК
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Калинская один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из шести брейк-пойнтов. Паркс выполнила четыре эйса при трёх двойных ошибках и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из 11 заработанных.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Алисия Паркс сыграет с 13-й ракеткой мира и 13-й сеяной российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Видео: Анна Калинская совершенствует работу ног

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