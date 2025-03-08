Анна Калинская проиграла Алисии Паркс в первом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и 61-й в мировом рейтинге Алисией Паркс из США. Встреча закончилась победой Паркс в двух сетах — 6:4, 6:3.
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Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Калинская один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из шести брейк-пойнтов. Паркс выполнила четыре эйса при трёх двойных ошибках и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из 11 заработанных.
Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Алисия Паркс сыграет с 13-й ракеткой мира и 13-й сеяной российской теннисисткой Дианой Шнайдер.
Видео: Анна Калинская совершенствует работу ног
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