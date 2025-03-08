Рууд проиграл американцу Гирону и завершил свои выступления на турнире в Индиан-Уэллсе

Норвежский теннисист Каспер Рууд завершил свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга норвежец проиграл представителю США Маркосу Гирону со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. В её рамках Рууд трижды подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 7 заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.