Рууд проиграл американцу Гирону и завершил свои выступления на турнире в Индиан-Уэллсе
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Норвежский теннисист Каспер Рууд завершил свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга норвежец проиграл представителю США Маркосу Гирону со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 2:6.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 00:45 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|3
|6
Маркос Гирон
М. Гирон
Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. В её рамках Рууд трижды подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 7 заработанных.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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