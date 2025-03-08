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Каролин Гарсия — Ига Швёнтек, результат матча 8 марта 2025, счет 0:2 (2:6, 0:6), 2-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Ига Швёнтек разгромила Каролин Гарсию и сыграет с Ястремской в 3-м круге Индиан-Уэллса
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В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши (второй посев на турнире) и 71-й в мировом рейтинге Каролин Гарсией из Франции. Встреча закончилась победой Швёнтек в двух сетах — 6:2, 6:0.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 03:15 МСК
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Швёнтек трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Гарсия выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Ига Швёнтек сыграет с 46-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской.

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

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