Хольгер Руне переиграл Корентена Муте во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 13-й ракеткой мира Хольгером Руне из Дании (12-й посев на турнире) и 79-м в мировом рейтинге французом Корентеном Муте. Руне выиграл встречу в двух сетах — 6:2, 6:4.