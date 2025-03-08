Елена Остапенко проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко завершила свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Остапенко проиграла представительнице Китая Ван Синьюй со счётом 4:6, 4:6.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Ван Синьюй
В. Синьюй
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Остапенко ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.
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