Елена Остапенко проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Латвийская теннисистка Елена Остапенко завершила свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Остапенко проиграла представительнице Китая Ван Синьюй со счётом 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Остапенко ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.