Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Остапенко проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Елена Остапенко проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Латвийская теннисистка Елена Остапенко завершила свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Остапенко проиграла представительнице Китая Ван Синьюй со счётом 4:6, 4:6.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Ван Синьюй
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Остапенко ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.

Материалы по теме
Мирра — рекордсменка по победам на WTA-1000 до 18 лет
Истории
Мирра — рекордсменка по победам на WTA-1000 до 18 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android