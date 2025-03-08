Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бу Юньчаокэтэ — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 06:05 мск

Бу Юньчаокэтэ — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча пройдёт после 06:05 мск
Комментарии

Сегодня, в ночь с 7 на 8 марта мск, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе состоится матч второго круга, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 71-й в мировом рейтинге Бу Юньчаокэтэ из Китая. Встреча начнётся не ранее 06:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 06:05 МСК
Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Для Медведева, обладающего высоким посевом, этот матч станет стартовым на турнире в Индиан-Уэллсе. Бу Юньчаокэтэ в первом круге переиграл 101-ю ракетку мира американца Нишеша Басаваредди.

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Видео: Медведев проводит первую тренировку в Индиан-Уэллсе

Материалы по теме
Петрова назвала игроков, которые могут обыграть Даниила Медведева в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android