Бу Юньчаокэтэ — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча пройдёт после 06:05 мск

Сегодня, в ночь с 7 на 8 марта мск, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе состоится матч второго круга, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 71-й в мировом рейтинге Бу Юньчаокэтэ из Китая. Встреча начнётся не ранее 06:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Медведева, обладающего высоким посевом, этот матч станет стартовым на турнире в Индиан-Уэллсе. Бу Юньчаокэтэ в первом круге переиграл 101-ю ракетку мира американца Нишеша Басаваредди.

Видео: Медведев проводит первую тренировку в Индиан-Уэллсе