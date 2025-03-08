Бу Юньчаокэтэ — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча пройдёт после 06:05 мск
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Сегодня, в ночь с 7 на 8 марта мск, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе состоится матч второго круга, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 71-й в мировом рейтинге Бу Юньчаокэтэ из Китая. Встреча начнётся не ранее 06:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 06:05 МСК
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Для Медведева, обладающего высоким посевом, этот матч станет стартовым на турнире в Индиан-Уэллсе. Бу Юньчаокэтэ в первом круге переиграл 101-ю ракетку мира американца Нишеша Басаваредди.
Видео: Медведев проводит первую тренировку в Индиан-Уэллсе
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