Роман Сафиуллин проиграл Лоренцо Музетти во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 69-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным и 16-м в мировом рейтинге итальянцем Лоренцо Музетти (15-й посев на турнире). Музетти выиграл встречу в трёх сетах — 7:5, 5:7, 6:2.