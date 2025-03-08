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Роман Сафиуллин — Лоренцо Музетти, результат матча 8 марта 2025, счет 1:2 (5:7, 7:5, 2:6), 2-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Роман Сафиуллин проиграл Лоренцо Музетти во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 69-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным и 16-м в мировом рейтинге итальянцем Лоренцо Музетти (15-й посев на турнире). Музетти выиграл встречу в трёх сетах — 7:5, 5:7, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 02:30 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 2
7 		5 6
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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