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Тьяго Уайлд — Стефанос Циципас, результат матча 8 марта 2025, счет 0:2 (2:6, 4:6), 2-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Стефанос Циципас победил Тьяго Уайлда во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между девятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции (восьмой посев на турнире) и 91-м в мировом рейтинге бразильцем Тьяго Уайлдом. Циципас выиграл встречу в двух сетах — 6:2, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 03:40 МСК
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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