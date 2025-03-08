Стефанос Циципас победил Тьяго Уайлда во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между девятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции (восьмой посев на турнире) и 91-м в мировом рейтинге бразильцем Тьяго Уайлдом. Циципас выиграл встречу в двух сетах — 6:2, 6:4.