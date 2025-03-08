Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Магда Линетт — Джессика Пегула, результат матча 8 марта 2025, счет 0:2 (4:6, 2:6), 2-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Джессика Пегула победила Магду Линетт и вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США (четвёртый посев на турнире) и 36-й в мировом рейтинге Магдой Линетт из Польши. Встреча закончилась победой Пегулы в двух сетах — 6:4, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 04:35 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Пегула дважды подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Линетт выполнила три эйса при одной двойной ошибке и выиграла за матч два брейк-пойнт из шести заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Джессика Пегула сыграет с 42-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй.

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Видео: Теннис: главные события 2025 года

Материалы по теме
Пегула — о Мирре Андреевой: в ближайшие 10 лет она выиграет много турниров
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android