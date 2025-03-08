Джессика Пегула победила Магду Линетт и вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США (четвёртый посев на турнире) и 36-й в мировом рейтинге Магдой Линетт из Польши. Встреча закончилась победой Пегулы в двух сетах — 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Пегула дважды подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Линетт выполнила три эйса при одной двойной ошибке и выиграла за матч два брейк-пойнт из шести заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Джессика Пегула сыграет с 42-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй.

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