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Варвара Грачёва — Мирра Андреева, результат матча 8 марта 2025, счет 0:2 (5:7, 4:6), 2-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева переиграла Варвару Грачёву и вышла в 3-й круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе
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В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (девятый посев на турнире) и 70-й в мировом рейтинге Варварой Грачёвой, представляющей Францию. Встреча закончилась победой Андреевой в двух сетах — 7:5, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 05:35 МСК
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Андреева дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Грачёва не выполнила ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева сыграет с 21-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании (22-й посев на турнире).

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Видео: Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

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