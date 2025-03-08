Мирра Андреева переиграла Варвару Грачёву и вышла в 3-й круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (девятый посев на турнире) и 70-й в мировом рейтинге Варварой Грачёвой, представляющей Францию. Встреча закончилась победой Андреевой в двух сетах — 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Андреева дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Грачёва не выполнила ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева сыграет с 21-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании (22-й посев на турнире).

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