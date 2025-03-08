Даниил Медведев вышел в 3-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, отдав 4 гейма Бу Юньчаокэтэ

В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между российским теннисистом Даниилом Медведевым (пятый посев на турнире) и 71-м в мировом рейтинге Бу Юньчаокэтэ из Китая. Медведев выиграл встречу в двух сетах — 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 часа 37 минут. Медведев трижды подал навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав 5 из 14 брейк-пойнтов. Бу Юньчаокэтэ не выполнил ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграл один брейк-пойнт из двух заработанных.

В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев сыграет с 32-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном (31-й посев на турнире).

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