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Бу Юньчаокэтэ — Даниил Медведев, результат матча 8 марта 2025, счет 0:2 (2:6, 2:6), 2-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в 3-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, отдав 4 гейма Бу Юньчаокэтэ
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В ночь с 7 на 8 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между российским теннисистом Даниилом Медведевым (пятый посев на турнире) и 71-м в мировом рейтинге Бу Юньчаокэтэ из Китая. Медведев выиграл встречу в двух сетах — 6:2, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 06:15 МСК
Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность матча составила 1 часа 37 минут. Медведев трижды подал навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав 5 из 14 брейк-пойнтов. Бу Юньчаокэтэ не выполнил ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграл один брейк-пойнт из двух заработанных.

В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев сыграет с 32-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном (31-й посев на турнире).

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

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