Даниил Медведев: самый медленный корт в моей жизни. Так всегда было в Индиан‑Уэллсе

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой старт на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), где посеян под пятым номером. В матче второго круга, в который Медведев попал автоматически благодаря высокому посеву, Даниил обыграл 71-го в мировом рейтинге Бу Юньчаокэтэ из Китая — 6:2, 6:2.

«У каждого своё мнение. Кому‑то корт покажется быстрым, а кому‑то — медленным. Если вы спросите Сашу или Каспера, они не скажут, что это быстрый корт. Я считаю, что он супермедленный. Наверное, самый медленный из всех, на которых я играл в своей жизни. Так всегда было в Индиан‑Уэллсе, однако здесь мне удаётся хорошо играть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Медведев в послематчевом интервью на корте.

В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев сыграет с 32-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном (31-й посев на турнире).

Видео: Медведев проводит первую тренировку в Индиан-Уэллсе