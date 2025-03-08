Даниил Медведев: самый медленный корт в моей жизни. Так всегда было в Индиан‑Уэллсе

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой старт на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), где посеян под пятым номером. В матче второго круга, в который Медведев попал автоматически благодаря высокому посеву, Даниил обыграл 71-го в мировом рейтинге Бу Юньчаокэтэ из Китая — 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
«У каждого своё мнение. Кому‑то корт покажется быстрым, а кому‑то — медленным. Если вы спросите Сашу или Каспера, они не скажут, что это быстрый корт. Я считаю, что он супермедленный. Наверное, самый медленный из всех, на которых я играл в своей жизни. Так всегда было в Индиан‑Уэллсе, однако здесь мне удаётся хорошо играть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Медведев в послематчевом интервью на корте.
В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев сыграет с 32-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном (31-й посев на турнире).
Видео: Медведев проводит первую тренировку в Индиан-Уэллсе
- 8 марта 2025
-
09:30
-
08:35
-
07:51
-
07:18
-
07:09
-
05:55
-
05:32
-
05:14
-
05:00
-
04:58
-
04:18
-
03:41
-
03:10
-
02:26
-
01:48
-
01:20
-
00:50
-
00:04
- 7 марта 2025
-
23:56
-
23:52
-
23:39
-
23:38
-
23:25
-
22:55
-
22:31
-
21:56
-
21:44
-
21:19
-
19:52
-
19:46
-
19:36
-
19:21
-
18:31
-
17:58
-
17:57