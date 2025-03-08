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Даниил Медведев: самый медленный корт в моей жизни. Так всегда было в Индиан‑Уэллсе

Даниил Медведев: самый медленный корт в моей жизни. Так всегда было в Индиан‑Уэллсе
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой старт на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), где посеян под пятым номером. В матче второго круга, в который Медведев попал автоматически благодаря высокому посеву, Даниил обыграл 71-го в мировом рейтинге Бу Юньчаокэтэ из Китая — 6:2, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 06:15 МСК
Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«У каждого своё мнение. Кому‑то корт покажется быстрым, а кому‑то — медленным. Если вы спросите Сашу или Каспера, они не скажут, что это быстрый корт. Я считаю, что он супермедленный. Наверное, самый медленный из всех, на которых я играл в своей жизни. Так всегда было в Индиан‑Уэллсе, однако здесь мне удаётся хорошо играть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Медведев в послематчевом интервью на корте.

В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев сыграет с 32-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном (31-й посев на турнире).

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Видео: Медведев проводит первую тренировку в Индиан-Уэллсе

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