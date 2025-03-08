Чжэн Циньвэнь обыграла Викторию Азаренко во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь уверенно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга она победила двукратную чемпионку мэйджоров, 35-ю ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Циньвэнь четыре раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Азаренко один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Соперницей китаянки в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе станет 49-я ракетка мира Лулу Сун из Новой Зеландии.