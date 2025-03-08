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Чжэн Циньвэнь обыграла Викторию Азаренко во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Чжэн Циньвэнь обыграла Викторию Азаренко во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь уверенно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга она победила двукратную чемпионку мэйджоров, 35-ю ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко — 6:3, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 08:15 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Циньвэнь четыре раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Азаренко один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Соперницей китаянки в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе станет 49-я ракетка мира Лулу Сун из Новой Зеландии.

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