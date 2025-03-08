Зверев установил антирекорд среди первых сеяных в истории турниров в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком под первым номером посева с момента открытия турнира в Индиан-Уэллсе (1976 год), проигравшим свой стартовый матч в мужском одиночном разряде после победы в первом сете, сообщает Opta Ace.

В ночь с 7 на 8 марта по московскому времени Зверев в матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2025 уступил представителю Нидерландов Таллону Грикспору. Игра закончилась со счётом 4:6, 7:6, 7:6 в пользу нидерландца.

Поединок продолжался 3 часа 7 минут. За это время Грикспор выполнил 10 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Зверева шесть эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.