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Азаренко во время матча с Циньвэнь в Индиан-Уэллсе выругалась из-за работы Нawk Eye

Азаренко во время матча с Циньвэнь в Индиан-Уэллсе выругалась из-за работы Нawk Eye
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Победительница двух турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко во время матча с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь выругалась из-за работы электронной системы Hawk Eye. Cпортсменка обратилась к судье на вышке.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 08:15 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

— Это полный бред. Для чего нужен видеопросмотр? Это чёткая отметка.

— Я понимаю, но я не могу...

— Знаю, что ты не можешь этого сделать, это просто дерьмовая система.

— Я должен дать тебе предупреждение.

— Конечно, я должна это получить, — сказала Азаренко на корте.

Фото: Скриншот из трансляции

Матч Азаренко и Циньвэнь завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу китайской теннисистки. Соперницей китаянки в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе станет 49-я ракетка мира Лулу Сун из Новой Зеландии.

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