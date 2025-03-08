Азаренко во время матча с Циньвэнь в Индиан-Уэллсе выругалась из-за работы Нawk Eye

Победительница двух турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко во время матча с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь выругалась из-за работы электронной системы Hawk Eye. Cпортсменка обратилась к судье на вышке.

— Это полный бред. Для чего нужен видеопросмотр? Это чёткая отметка.

— Я понимаю, но я не могу...

— Знаю, что ты не можешь этого сделать, это просто дерьмовая система.

— Я должен дать тебе предупреждение.

— Конечно, я должна это получить, — сказала Азаренко на корте.

Фото: Скриншот из трансляции

Матч Азаренко и Циньвэнь завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу китайской теннисистки. Соперницей китаянки в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе станет 49-я ракетка мира Лулу Сун из Новой Зеландии.