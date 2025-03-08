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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 7 на 8 марта

В ночь с 7 на 8 марта в американском Индиан-Уэллсе прошёл очередной соревновательный день турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Индиан-Уэллс (США). 1/32 финала. Результаты наиболее заметных матчей, 7-8 марта:

7 марта:

Александр Зверев (Германия, 1) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:4, 6:7, 6:7.

Кей Нисикори (Япония) — Уго Умбер (Франция, 18) — 4:6, 3:6.

Томми Пол (США, 10) — Тристан Бойер (США, WC) - 6:3, 6:1.

8 марта: