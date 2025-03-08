«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 7 на 8 марта
В ночь с 7 на 8 марта в американском Индиан-Уэллсе прошёл очередной соревновательный день турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Теннис. «Мастерс», Индиан-Уэллс (США). 1/32 финала. Результаты наиболее заметных матчей, 7-8 марта:
7 марта:
- Александр Зверев (Германия, 1) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:4, 6:7, 6:7.
- Кей Нисикори (Япония) — Уго Умбер (Франция, 18) — 4:6, 3:6.
- Томми Пол (США, 10) — Тристан Бойер (США, WC) - 6:3, 6:1.
8 марта:
- Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Маркос Гирон (США) — 6:7, 6:3, 3:6.
- Маттео Берреттини (Италия, 28) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 6:2, 7:6.
- Тьяго Уайлд (Бразилия) — Стефанос Циципас (Греция, 8) — 2:6, 4:6.
- Роман Сафиуллин (Россия) — Лоренцо Музетти (Италия, 15) — 5:7, 7:5, 2:6.
- Хольгер Руне (Дания, 12) — Корентен Муте (Франция) - 6:2, 6:4.
- Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 2:6, 2:6.
- Томаш Махач (Чехия, 19) — Йосуке Ватануки (Япония, Q) — 6:4, 4:2.
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