Медведев оставил ироничную надпись на камере после выхода в третий круг Индиан-Уэллса

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оставил ироничную надпись на камере после выхода в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«6:2, 6:2. 1 час 36 минут. Очень быстрый корт», — написал Медведев на камере.

Фото: Скриншот из трансляции

В интервью после матча россиянин рассказал, что этот корт — самый медленный из всех, на которых он играл в своей жизни. В этом году в Индиан-Уэллсе поменяли покрытие, оно должно было стать быстрее.

Во втором круге Медведев обыграл 71-ю ракетку мира китайца Бу Юньчаокэтэ со счётом 6:2, 6:2. В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с 32-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном.