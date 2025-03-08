Медведев оставил ироничную надпись на камере после выхода в третий круг Индиан-Уэллса
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оставил ироничную надпись на камере после выхода в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 06:15 МСК
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
«6:2, 6:2. 1 час 36 минут. Очень быстрый корт», — написал Медведев на камере.
Фото: Скриншот из трансляции
В интервью после матча россиянин рассказал, что этот корт — самый медленный из всех, на которых он играл в своей жизни. В этом году в Индиан-Уэллсе поменяли покрытие, оно должно было стать быстрее.
Во втором круге Медведев обыграл 71-ю ракетку мира китайца Бу Юньчаокэтэ со счётом 6:2, 6:2. В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с 32-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном.
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