Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев оставил ироничную надпись на камере после выхода в третий круг Индиан-Уэллса

Медведев оставил ироничную надпись на камере после выхода в третий круг Индиан-Уэллса
Комментарии

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оставил ироничную надпись на камере после выхода в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 06:15 МСК
Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«6:2, 6:2. 1 час 36 минут. Очень быстрый корт», — написал Медведев на камере.

Фото: Скриншот из трансляции

В интервью после матча россиянин рассказал, что этот корт — самый медленный из всех, на которых он играл в своей жизни. В этом году в Индиан-Уэллсе поменяли покрытие, оно должно было стать быстрее.

Во втором круге Медведев обыграл 71-ю ракетку мира китайца Бу Юньчаокэтэ со счётом 6:2, 6:2. В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с 32-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Медведев начал новый поход за титулом в Индиан-Уэллсе! А Мирра отыгралась с 0:4
Медведев начал новый поход за титулом в Индиан-Уэллсе! А Мирра отыгралась с 0:4
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android