Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 7 на 8 марта

В ночь с 7 на 8 марта в американском Индиан-Уэллсе состоялся третий игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных поединков.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Первый/второй круг. Результаты некоторых матчей: