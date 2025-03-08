Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 7 на 8 марта
В ночь с 7 на 8 марта в американском Индиан-Уэллсе состоялся третий игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных поединков.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Первый/второй круг. Результаты некоторых матчей:
- Каролина Мухова (Чехия, 15) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 6:3;
- Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:3, 6:3;
- Марта Костюк (Украина, 18) — Робин Монтгомери (США, WC) — 6:1, 6:3;
- Алисия Паркс (США, WC) — Анна Калинская (Россия) — 4:6, 3:6;
- Лорен Дэвис (США) — Элина Аванесян (Армения) — 4:6, 2:6;
- Катержина Синякова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан, 21) — 6:2, 6:2;
- Каролин Гарсия (Франция) — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 2:6, 0:6;
- Лулу Сун (Новая Зеландия) — Линда Носкова (Чехия, 31) — 6:1, 6:4;
- Елена Остапенко (Латвия, 26) — Ван Синьюй (Китай) — 4:6, 4:6;
- Онс Жабер (Тунис, 32) — Даяна Ястремская (Украина) -3:6, 1:6;
- Магда Линетт (Польша) — Джессика Пегула (США, 4) — 4:6, 2:6;
- Эшлин Крюгер (США) — Элина Свитолина (Украина, 23) — 1:6. 7:6 (10:8), 3:6;
- Даниэль Коллинз (США, 14) — Хейли Баптист (США, Q) — 5:7, 6:2, 6:4;
- Варвара Грачёва (Франция) — Мирра Андреева (Россия, 9) — 5:7, 4:6;
- Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 6:3, 6:4.
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