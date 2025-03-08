Билл Гейтс посетил матч Александра Зверева и Таллона Грикспора в Индиан-Уэллсе

Американский миллиардер Билл Гейтс побывал на матче второго раунда хардового турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) между второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 7:6 в пользу нидерландца.

Фото: Кадр из трансляции

Поединок продолжался 3 часа 7 минут. За это время Грикспор выполнил 10 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Зверева шесть эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Билл Гейтс — предприниматель и общественный деятель, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft, в период с 1996 по 2007 год, с 2009 по 2016 год — самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes.