«Просто не играю в хороший теннис». Зверев прокомментировал поражение в Индиан-Уэллсе
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал своё неожиданное поражение во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2025, пятница. 22:10 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|6 4
|
|7 7
|7 7
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
«Я могу сидеть здесь и придумывать оправдания, но правда в том, что я просто не играю в хороший теннис в данный момент. Всё просто. Не играю на том уровне, на котором хочу играть, особенно после Australian Open. Просто очень разочарован своей игрой. Это главное, что меня волнует в данный момент», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он неожиданно уступил представителю Нидерландов Таллону Грикспору. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) в пользу Грикспора.
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