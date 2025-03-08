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Зверев — о первой строчке рейтинга: нужно выигрывать, а я не могу пройти 1-й, 2-й круг

Зверев — о первой строчке рейтинга: нужно выигрывать, а я не могу пройти 1-й, 2-й круг
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил, думает ли он о борьбе за первую строчку мирового рейтинга за время отстранения первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

— Возможно, у вас или Карлоса Алькараса есть возможность стать №1 в мире в отсутствие Янника Синнера. Думаете ли вы об этом?
— Сначала было. Сейчас меньше, потому что я просто ужасно играю. Поэтому мне нужно найти свою игру, прежде чем думать об этом, ведь чтобы стать №1 в мире, нужно выигрывать турниры. На данный момент я не могу пройти первый или второй круг. Так что мне нужно сначала разобраться с этим, — сказал Зверев на пресс-конференции.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Александр Зверев неожиданно уступил представителю Нидерландов Таллону Грикспору. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) в пользу Грикспора.

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
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