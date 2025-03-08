Таллон Грикспор в матче со Зверевым впервые в карьере обыграл игрока из топ-5 рейтинга ATP

43-я ракетка мира представитель Нидерландов Таллон Грикспор впервые в карьере обыграл игрока из топ-5 рейтинга ATP (с 19-й попытки). В пятницу, 7 марта, он в трёх сетах обыграл вторую ракетку мира Александра Зверева из Германии (4:6, 7:6, 7:6).

Поединок продолжался 3 часа 7 минут. За это время Грикспор выполнил 10 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Зверева шесть эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Грикспор сыграет с Джованни Мпетчи Перрикаром из Франции.