Мирра Андреева — вторая по молодости, кто выиграл 6 стартовых матчей на WTA-1000 подряд

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала второй по молодости теннисисткой, выигравшей шесть стартовых матчей подряд на турнирах WTA-1000 с 2009 года. Первой была американка Аманда Анисимова.
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На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева стартовала со второго круга, где обыграла Варвару Грачёву со счётом 7:5, 6:4. В третьем круге она встретится с датчанкой Кларой Таусон.
Ранее Мирра Андреева стала чемпионкой «тысячника» в Дубае-2025 (ОАЭ). На соревнованиях в Дохе-2025 россиянка дошла до второго круга, уступив Ребекке Шрамковой (6:3, 3:6, 5:7), в Ухане-2024 во втором круге спортсменка проиграла сестре Эрике (3:6, 1:6), в Пекине-2024 в 1/4 финала потерпела поражение от китаянки Чжэн Циньвэнь (7:5, 0:6, 4:6) и в Цинциннати от Иги Швёнтек (6:4, 3:6, 5:7).
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