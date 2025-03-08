Циципас — об условиях в Индиан-Уэллсе: единственное, что показалось другим, — мячи

Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался об условиях на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

— После титула в Дубае… условия там были совсем другие. Сколько времени потребовалось, чтобы адаптироваться?

— Единственное, что мне показалось совершенно другим, — это мячи. В Дубае мячи намного тяжелее. Здесь мячи немного мягче, и в них гораздо больше движения воздуха, чем в Дубае. Кроме того, поверхность здесь более шероховатая на верхнем слое. Это заставляет мячи больше отскакивать и не так сильно скользить по корту. Мне кажется, что агрессивная игра с верхним вращением может здесь помочь. Пытаюсь добиться этого на корте, — сказал Циципас на пресс-конференции.

Стефанос Циципас во втором круге Индиан-Уэллса обыграл бразильца Тьяго Уайлда со счётом 6:2, 6:4. Далее он сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.