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Клара Таусон лидирует по количеству побед в WTA-туре в 2025 году

21-я ракетка мира представительница Дании Клара Таусон является лидером по количеству выигранных матчей в WTA-туре в 2025 году. В ночь с 7 на 8 марта по московскому времени она победила колумбийскую теннисистку Марию-Камилу Осорио-Серрано (7:6 (7:5), 6:3) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, одержав 16-ю победу в сезоне.

Лидеры по количеству побед в WTA-туре в 2025 году:

1. Клара Таусон (Дания) — 16 побед.

2. Мэдисон Киз (США) — 14.

2. Ига Швёнтек (Польша) — 14.

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 14.

Ещё четыре теннисистки одержали по 13 побед.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Таусон сыграет с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой.