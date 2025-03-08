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Клара Таусон лидирует по количеству побед в WTA-туре в 2025 году

Клара Таусон лидирует по количеству побед в WTA-туре в 2025 году
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21-я ракетка мира представительница Дании Клара Таусон является лидером по количеству выигранных матчей в WTA-туре в 2025 году. В ночь с 7 на 8 марта по московскому времени она победила колумбийскую теннисистку Марию-Камилу Осорио-Серрано (7:6 (7:5), 6:3) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, одержав 16-ю победу в сезоне.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 01:05 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 3 		5
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано

Лидеры по количеству побед в WTA-туре в 2025 году:

1. Клара Таусон (Дания) — 16 побед.
2. Мэдисон Киз (США) — 14.
2. Ига Швёнтек (Польша) — 14.
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 14.
Ещё четыре теннисистки одержали по 13 побед.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Таусон сыграет с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой.

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