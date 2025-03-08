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«Наконец-то преодолел черту». Грикспор — о победе над Зверевым во 2-м круге Индиан-Уэллса

«Наконец-то преодолел черту». Грикспор — о победе над Зверевым во 2-м круге Индиан-Уэллса
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43-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор прокомментировал победу над вторым номером рейтинга ATP Александром Зверевым из Германии (4:6, 7:6, 7:6) во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2025, пятница. 22:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 6 4
4 		7 7 7 7
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Обыграть Сашу было очень тяжело для меня. В прошлом году я проиграл ему четыре раза. На «Ролан Гаррос», где я дважды делал двойной брейк в пятой партии, это было настоящей бедой для меня. Я провёл против него так много матчей, в которых у меня были шансы, и все они складывались в его пользу. Невероятно горжусь сегодняшним выступлением и тем, что наконец-то преодолел черту», — сказал Грикспор на пресс-конференции.

Грикспор и Зверев провели между собой восемь матчей на турнирах уровня ATP, в которых две победы одержал нидерландец.

В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Грикспор сыграет с Джованни Мпетчи Перрикаром из Франции.

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