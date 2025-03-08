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Грикспор стал первым с 2002 года нидерландцем, победившим на харде игрока из топ-2 ATP

Грикспор стал первым с 2002 года нидерландцем, победившим на харде игрока из топ-2 ATP
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43-я ракетка мира Таллон Грикспор стал первым после Рамона Слюйтера в 2002 году представителем Нидерландов, которому удалось обыграть игрока из первой двойки рейтинга ATP на хардовых турнирах. В пятницу, 7 марта, он в трёх сетах обыграл вторую ракетку мира Александра Зверева из Германии (4:6, 7:6, 7:6) в 1/32 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2025, пятница. 22:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 6 4
4 		7 7 7 7
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Поединок продолжался 3 часа 7 минут. За это время Грикспор выполнил 10 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Зверева шесть эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Грикспор сыграет с 30-й ракеткой мира Джованни Мпетчи Перрикаром из Франции.

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