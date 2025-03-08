«Величие». Новак Джокович отреагировал на новый рекорд Николы Йокича

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на рекорд чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центрового «Денвер Наггетс», серба Николы Йокича.

Фото: Из социальных сетей Новака Джоковича

«Величие», — написал Джокович в социальных сетях и поставил эмодзи короны, карты джокера сербского флага и рук.

Напомним, Никола Йокич стал первым игроком за всю историю НБА, который за время матча оформил трипл-дабл с 30+ очками, 20+ подборами и 20+ передачами. На счету Йокича 31 очко, 21 подбор, 22 передачи, а также один перехват при двух потерях.

Новак Джокович примет участие в турнире в Индиан-Уэллсе (США), который проходит с 5 по 16 марта. 9 марта серб сыграет во втором круге турнира с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом.