Фрэнсис Тиафо во втором круге Индиан-Уэллса забыл взять на корт ракетки
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17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо во втором круге на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) вышел на корт без ракеток. Американец обнаружил это перед стартом матча с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 07:45 МСК
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
0 : 2
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|6 7
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|7 9
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Тиафо сходил за ракетками в раздевалку, а начало матча задержалось больше чем на 10 минут. К американцу не было применено никаких дисциплинарных мер.
Матч Тиафо и Джумхура завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (9:7) в пользу американца. Далее он встретится с японцем Йосуке Ватануки.
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
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