Фрэнсис Тиафо во втором круге Индиан-Уэллса забыл взять на корт ракетки

17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо во втором круге на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) вышел на корт без ракеток. Американец обнаружил это перед стартом матча с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Тиафо сходил за ракетками в раздевалку, а начало матча задержалось больше чем на 10 минут. К американцу не было применено никаких дисциплинарных мер.

Матч Тиафо и Джумхура завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (9:7) в пользу американца. Далее он встретится с японцем Йосуке Ватануки.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.