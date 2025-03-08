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Фрэнсис Тиафо во втором круге Индиан-Уэллса забыл взять на корт ракетки

Фрэнсис Тиафо во втором круге Индиан-Уэллса забыл взять на корт ракетки
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17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо во втором круге на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) вышел на корт без ракеток. Американец обнаружил это перед стартом матча с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 07:45 МСК
Дамир Джумхур
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 7
7 7 		7 9
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Тиафо сходил за ракетками в раздевалку, а начало матча задержалось больше чем на 10 минут. К американцу не было применено никаких дисциплинарных мер.

Матч Тиафо и Джумхура завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (9:7) в пользу американца. Далее он встретится с японцем Йосуке Ватануки.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
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